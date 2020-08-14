В Беларуси отпустили задержанных украинских волонтеров

В Беларуси отпустили на свободу двух украинских журналистов и волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Об этом сообщает "Белорусская ассоциация журналистов".

"Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино", – говорится в сообщении.

Украинцы содержались в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино.

Как уточнил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, освобожденные Реуцкий и Васильев уже находятся на территории посольства Украины в Беларуси.

Министр отметил, что они под защитой украинских дипломатов.

"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси", – заявил он.

В свою очередь Константин Реуцкий прокомментировал свое освобождение белорусскому изданию TUT.BY.

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"Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД. Никому не дали эти протоколы прочесть, подписать заставляли. Тех, кто отказывался подписать, били и вынуждали протокол подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", – сказал украинец.

"Команда Восток SOS бесконечно благодарна всем, кто в эти трудные дни был с нами, помогал и писал такие важные слова поддержки!", – заявили в пресс-службе благотворительной организации.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева. Против них открыто уголовное дело.

Позже стало известно еще об одной задержанной украинке - Оксане Алешиной.

12 августа Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний.

В связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения.