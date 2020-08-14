Жителю Бреста всадили в голову резиновую пулю, рентген ее не видит, – СМИ

В белорусском городе Брест родственники два дня искали 43-летнего Геннадия Шутова, который пропал 11 августа во время протестов. В итоге мужчину обнаружили в госпитале с огнестрельным ранением головы.

Об этом сообщает белорусский оппозиционный портал TUT.BY со ссылкой на слова дочери Шутова Людмилы, которая якобы уже побывала у него в палате.

Со слов родных, раненого Шутова доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

"Отцу сделали несколько операций, но пулю не вытащили. Возможно, она резиновая – и рентген ее не видит, объясняют врачи. Так что она может быть еще внутри, Отец без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких", – сообщила Людмила.

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Женщина добавила, что повреждения мозга у ее отца "тяжелые и обширные", а врачи не дают никакого прогноза.

Как заявляли в МВД Республики Беларусь в Бресте вечером 11 августа силовики действительно открыли огонь по протестующим, для защиты жизни и здоровья правоохранителей от группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Сообщалось, что один человек был ранен.

При этом, по словам родственников Геннадия Шутова, тот не дрался, не конфликтовал, а "просто шел".

Напомним, обо всех событиях белорусского "майдана" можно узнать в ежедневно обновляемой хронике протестов.