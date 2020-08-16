За премии и по принуждению. В Минск везут бюджетников для поддержки Лукашенко

В воскресенье, 16 августа, в Минск на автобуса свозят людей на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Tut.by.

По данным издания, некоторые участники митинга едут добровольно, другие за обещанные премии и отгулы на работе.

"Кому-то пригрозили на случай отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии (нам поступило сотни подобных сообщений)", – отмечают в издании.

Для того, чтобы привезти людей из некоторых городов пустили специальные поезда. Например, из Бреста в Минск ожидается прибытие подобного поезда с 19 вагонами.

В Telegram-канале "Хартия-97" сообщается, что автобусы движутся в направлении Минска по трассе М1 в сопровождении автомобилей ГАИ. Подавляющее большинство участников предстоящего митинга являются работниками бюджетной сферы.

Напомним, в субботу, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также, 14 августа Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым". В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".