Лукашенко на вертолете прилетел к рабочим МЗКТ, но его там освистали

Александр Лукашенеко на вертолете прилетел выступать на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

Об этом сообщает БелТА.

По данным госиздания, Лукашенко доложили, что в целом заводы работают.

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (протестующих, – ред.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", – заявил глава государства.

TUT.by сообщает, что работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщают, что президент не вышел для общения с ними.

"Всех согнали на площадку, а он в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром я так понимаю. Люди собрались, ждут. Его еще нету. Площадка пуста. Говорят что уже выступает, но там, где собрался завод, его нету", – рассказал один из работников.

Позже, Лукашенко все же вышел к работникам завода, но во время его речи ему кричали "Уходи!" и "хватит врать". Тот ответил им "спасибо".

Кроме того, перед зданием МЗКТ собрались бастующие с других заводов, сообщает NEXTA.

Напомним, в пятницу рабочие крупного предприятия Беларуси "Беларуськалий" заявили, что останавливают производство. Кроме того,работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.