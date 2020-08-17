В Беларуси бастуют работники заводов и телевидения: что происходит в стране

Колонна бастующих идет от Минского завода колесных тягачей, где был Александр Лукашенко, на Минский автомобильный завод.

При этом, Минский автомобильный завод и Минский транспортный завод объеденились в забастовке.

Так, по данным Tut.by, об остановке работы и создании стачечного комитета объявили сотрудники "Беларуськалия" в Солигорске. По неофициальным данным, остановились четыре рудника, еще два работают.

Работа остановилась также на БелАЗе в Жодино, передает "Onliner.by". "Мы передали наши требования, в том числе об отставке Лукашенко, руководству предприятия. Нам сказали, что ответ будет через пару часов. Эти "пару часов" мы не станем работать", — сказал неназванный собеседник издания.

Тем временем, демонстранты собрались возле зданий телеканала ОНТ на Коммунистической и БТ на Макаенка.

NЕХТА сообщает, что в стране массово отключают интернет. Сайты tut.by, "Белта", "Наша Нива", "Белсат" не работают также на территории других стран. Через несколько минут интернет восстановился.

Сам же Лукашенко заявил, что несмотря на то, что проведение новых выборов является требованием протестующих, их не будет.

"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", – сказал он.