"Не надо меня наклонять". Лукашенко признался, что ему звонила Меркель

Глава Беларуси утверждает, что ему в воскресенье, 16 августа, звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".

"Уже вчера (16 августа. - Фокус) звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (Гитанас, президент Литвы. - Фокус), там и прочие... Мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил Лукашенко на встрече.

Лукашенко говорит о разговоре с Меркель/смотреть с 6:15 минуты

Между тем, пресс-служба литовского президента в понедельник сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в Беларуси - ИФ) ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа Александр Лукашенко прибыл на МЗКТ (Минского завода колесных тягачей), чтобы встретиться с рабочими, которые объявили о начале забастовки. Но пообщаться с протестующими у него не получилось. После нескольких попыток наладить диалог Лукашенко ретировался со словами: "Я все сказал, можете кричать: „уходи“.

Уже прощаясь, президент подошел к группе рабочих, один из которых крикнул: "Застрелись, офицер!". На это Лукашенко ответил следующее: "Если хоть один спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко! Поэтому будь мужиком — вас толпа, а я один. Опусти телефон!".

Кроме того, во время своего короткого выступления Александр Лукашенко заявил, что пока его не убьют, других выборов не будет.

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