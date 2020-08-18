Илон Маск поднялся на четвертую строчку списка богатейших людей мира

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.

По данным агентства, в понедельник, 17 августа, акции Tesla выросли на 11%, что позволило Маску увеличить собственный капитал на $7,8 млрд. Теперь его состояние оценивается в $ 84,8 млрд.

Маск сместил генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно ($84,6 млрд).

Лидерами рейтинга остаются глава корпорации Amazon Джефф Безос ($188 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).