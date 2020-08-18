Работники Белтелерадиокомпании снова бастуют: подъезды к зданию перекрыты

Проезд к Белтелерадиокомпании, где бастуют работики, перекрыла ГАИ.

Об этом сообщает TUT.by.

У здания БТ в 10 часов планировали выступить "запрещенные" музыканты. Вход в здание оградили забором, но сотрудников внутрь пока пускают.

Бастующий режиссер Вячеслав объявил, что забастовка будет проходить каждый день с 9 до 18 часов.

"Вчера руководство поступило подло с операторами: позвали их на разговор, люди сломались, поехали работать. При этой власти снимать честные новости тут не будут. Вчера мне звонили корреспонденты АТН, предлагали ехать снимать Окрестина, больницы. Сегодня утром подошли с потухшим взглядом: им не разрешили снимать. Поэтому мы будем тут стоять до побед", – говорит он.

Ожидается, что к зданию БТ придут и сотрудники Дома радио. Но подъезд к зданию оцеплен, сюда не могут подъехать и волонтеры с водой.