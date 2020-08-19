ВОЗ: Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19.

Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передают "РИА-Новости".

"На данный момент мы, глобальное население, еще далеко не достигли того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. И мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением", – сказал Райан.

Побороть коронавирус могут помочь эффективно лишь меры, ограничивающие его распространение.

Сегодня, 19 августа, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус набирает в стране обороты. Так, сегодня в Украине был зафиксирован новый антирекорд – 1967 случаев за сутки.

Как сообщалось ранее, в мире от COVID-19 за минувшие сутки умерли 6 312 больных. В пятерке лидеров по количеству заражений оказались США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.