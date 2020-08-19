В Латвии не хотят признавать Тихановскую президентом Беларуси

Латвийские власти отказались признавать Светлану Тихановскую президентом Беларуси.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса пишет Telegram-канал Sputnik.

Официальная Рига не видит возможности назвать Тихановскую победителем по итогам голосования на выборах в Беларуси, заявил Ринкевичс.

Он пояснил, что "никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов".

"Мы, конечно, не знаем реальных результатов выборов 9 августа, поскольку видим масштабную фальсификацию", – сказал он.

По мнению главы МИД Латвии, лучший выход из этой ситуации – повторные выборы, а если таковые состоятся, то должны пройти при участии международных наблюдателей.

Ранее Латвия направила ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух граждан своей страны во время протестных акций. Кроме того, Латвия может отказаться проводить совместно с Беларусью чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

Недавно Светлана Тихановская призвала власти Евросоюза не признавать выборы.

Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь. Ее доверенное лицо прогнозирует, что это произойдет в ближайшее время.