В Латвии не хотят признавать Тихановскую президентом Беларуси
Латвийские власти отказались признавать Светлану Тихановскую президентом Беларуси.
Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса пишет Telegram-канал Sputnik.
Официальная Рига не видит возможности назвать Тихановскую победителем по итогам голосования на выборах в Беларуси, заявил Ринкевичс.
Он пояснил, что "никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов".
"Мы, конечно, не знаем реальных результатов выборов 9 августа, поскольку видим масштабную фальсификацию", – сказал он.
По мнению главы МИД Латвии, лучший выход из этой ситуации – повторные выборы, а если таковые состоятся, то должны пройти при участии международных наблюдателей.
Ранее Латвия направила ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух граждан своей страны во время протестных акций. Кроме того, Латвия может отказаться проводить совместно с Беларусью чемпионат мира по хоккею в 2021 году.
Недавно Светлана Тихановская призвала власти Евросоюза не признавать выборы.
Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь. Ее доверенное лицо прогнозирует, что это произойдет в ближайшее время.