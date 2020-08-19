Сбор урожая и иностранное вмешательство. Стало известно, о чем Лукашенко говорил на Совете безопасности

Сегодня, 19 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко собрал заседание Совета безопасности с участием руководителей регионов.

Как сообщает БЕЛТА, вот основные темы которых коснулся белорусский лидер:

— Западные страны уже фактически в открытую финансируют уличные беспорядки: "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают, потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся";

— Западные руководители фиксируются на Беларуси для отвода глаз от собственных внутренних проблем: "Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию". При этом, по словам Лукашенко они не внесли в повестку экстренного совещания вопросы "желтых жилетов" во Франции, или "ужасных беспорядков в США";

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— Белорусская власть не находится в изоляции, как бы этого не хотелось некоторым западным государствам. "Мы абсолютно не одни", – сказал Лукашенко и сообщил, что осведомлен о митингах прошедших в поддержку власти: "Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует";

— Западные страны получат отпор: "Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом";

— Внутри Беларуси нет российских войск. Такие сообщения президент Республики назвал фейками: "Еще одна проблема – это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси". Лукашенко отметил, что колонна "российской военной техники", снятая якобы под Оршой, оказалась белорусской: "Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские";

— Продолжается работа по подготовке пакета изменений в Конституцию: "Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти";

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— Несмотря на политические события в стране идет уборочная кампания: "Вы понимаете, никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать 10% хлебов";

— Лукашенко поблагодарил рабочих на белорусских предприятиях, благодаря которым работа не остановилась, и пообещал разобраться с подстрекателями к протестам: "Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся";

— Штабу оппозиции сообщено, что их может ожидать криминальная ответсвенность: "Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим. ... Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом".

Напомим, сегодня Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выступило против вмешательства внешних сил в дела Беларуси. Ранее с заявлением не лезть в дела Беларуси выступил президент РФ Владимир Путин.