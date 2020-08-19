Лукашенко пообещал разобраться с оппозицией на заводах

Белорусский лидер поблагодарил рабочих и пообещал, что подстрекателями, которые "встречают их на проходной", займутся.

На сегодняшнем заседании Совета безопасности Республики Беларусь Лукашенко поблагодарил рабочих на белорусских предприятиях, благодаря которым работа не остановилась.

"Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, – цитирует Лукашенко государственное агентство БЕЛТА.

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Президент Беларуси сообщил, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ, и даже простых рабочих.

"Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо.

Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", – сообщил Лукашенко.

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Сегодня, 19 августа, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН разгонял собравшихся протестующих, среди которых были и работники завода.

Напомним, вчера, 18 августа, Лукашенко назвал создание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси попыткой захвата власти в стране и пригрозил принять меры, чтобы "остудить горячие головы".

На это в руководстве Объединенной оппозиции Беларуси ответили, что создали Координационный совет для других целей, и подчеркнули, что не собираются захватывать власть в стране неконституционным путем.