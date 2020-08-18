Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность военные подразделения, дислоцированные на западе страны, в связи, по его словам, обострением обстановки на западной границе, передает БелТА.

По словам Лукашенко, заявления представителей западных государств подтверждают вероятность открытого военного вторжения в Беларусь.

"И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", – сказал Лукашенко.

Он выразил сожаление, что отдельные подразделения пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны.

"Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то, что не понимает, она делает это специально", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что внешние угрозы для Беларуси будут нарастать, а власти будут действовать соответствующим образом.

"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", – резюмировал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко ранее заявил, что достиг с президентом РФ Владимиром Путиным договоренность о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.