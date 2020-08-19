Президентские выборы в Беларуси 2020

Китай выступил на стороне Александра Лукашенко

Китай выступил на стороне Александра Лукашенко

by24.org

Официальный Пекин осудил вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выступило против вмешательства внешних сил в дела Беларуси. 

С таким заявлением сегодня, 19 августа, выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает китайское издание BJD.

"В последнее время мы заметили некоторые сложные факторы во внутренней ситуации в Беларуси. Как хороший друг и хороший партнер, мы не хотим, чтобы ситуация в Беларуси привела к хаосу и противостоянию, расколу и беспорядкам, создаваемым внешними силами в белорусском обществе", – сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В китайском МИДе подчеркнули, что "всегда с уважением относились к выбору белорусского народа".

Чжао Лицзянь отметил, что Китай и Беларусь являются всеобъемлющими и "всепогодными" стратегическими партнерами, с интересами, основанными на взаимном доверии и взаимовыгодном сотрудничестве.

"Мы надеемся и верим, что Беларусь может поддерживать политическую стабильность и социальный мир своими собственными усилиями", – сказал чиновник.

Первым 10-го августа с победой на выборах и очередным президентским сроком Александра Лукашенко поздравил глава КНР Си Цзиньпин.

На днях, отдельные страны и международные организации Евросоюза начали обсуждать ситуацию в Беларуси напрямую с российским лидером Владимиром Путиным.

Так вчера, 18 августа, по вопросу урегулирования ситуации в Беларуси Путину позвонили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейского Совета Шарль Мишель. Кроме того, вчера российскому лидеру звонила канцлер Германии Ангела Меркель. Путин в телефонном раговоре сказал ей, что иностранное вмешательство в дела Беларуси исключено.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что достиг с президентом РФ Владимиром Путиным договоренности о том, что Россия при первом же запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Напомним, Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.