На фоне протестов Швеция заморозила часть финансовой помощи Беларуси

На фоне протестов после проведения президентских выборов, власти Швеции приняли решение заморозить часть финансовой помощи для Беларуси. Деньги предназначались для проектов с участием государственных субъектов.

Об этом сообщил в Twitter министр шведского правительства по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон.

"Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты", – написал Эрикссон.

В то же время он отметил, что Швеция продолжит направлять помощь гражданскому обществу Беларуси.

Финансовая помощь будет заморожена в сфере сотрудничества с Центральным банком Беларуси и поддержки бизнес-сообщества страны.

Суммарный размер помощи Швеции для белорусской стороны составляет 120 млн шведских крон (13,9 млн долларов).

Напомним, после проведения президентских выборов в Беларуси уже несколько дней продолжаются протесты. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.