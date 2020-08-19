Протесты в Беларуси. Названы фамилии оппозиционеров, которые вошли в президиум координационного совета
Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской опубликовал состав президиума координационного совета для мирной передачи власти в стране, первое заседание которого состоится во вторник, 18 августа.
Их назвала доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова в Facebook.
В президиум вошли:
- писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич;
- сама Ольга Ковалькова;
- координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова Колесникова;
- директор Национального белорусского театра имени Янки Купалы и бывший министр культуры Беларуси Виктор Латушко;
- Юрист Тихановской Максим Знак;
- активист Минского тракторного завода Сергей Дылевский;
- международный медиатор, юрист Лилия Власова.
Ковалькова отметила, что в штаб Тихановской обратились "сотни выдающихся людей" и выбрать кандидатов в Координационный совет "очень сложно". При этом, по ее словам, "все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп".
Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".
После этого, создание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко назвал не иначе как попыткой захвата власти в стране.
Позже Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти