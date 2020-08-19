Протесты в Беларуси. Названы фамилии оппозиционеров, которые вошли в президиум координационного совета

Фото: скриншот /Ковалькова и Знак на заседании 18 августа

Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской опубликовал состав президиума координационного совета для мирной передачи власти в стране, первое заседание которого состоится во вторник, 18 августа.

Их назвала доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова в Facebook.

В президиум вошли:

писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич; сама Ольга Ковалькова; координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова Колесникова; директор Национального белорусского театра имени Янки Купалы и бывший министр культуры Беларуси Виктор Латушко; Юрист Тихановской Максим Знак; активист Минского тракторного завода Сергей Дылевский; международный медиатор, юрист Лилия Власова.

Ковалькова отметила, что в штаб Тихановской обратились "сотни выдающихся людей" и выбрать кандидатов в Координационный совет "очень сложно". При этом, по ее словам, "все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп".

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

После этого, создание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко назвал не иначе как попыткой захвата власти в стране.

Позже Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти