ЕС не признал результаты выборов в Беларуси

Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам чрезвычайного саммита Европейского Союза по поводу ситуации в Беларуси заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов, которые состоялись в этой стране 9 августа.

Трансляция его выступления велась в Twitter.

"9 августа в Беларуси прошли выборы, они не были ни свободными, ни справедливыми, они не соответствовали международным стандартам, и мы не признаем их результатов", – сказал Мишель.

Глава Евросовета также предостерег от иностранного вмешательства в ситуацию в Беларуси, заявив, что будущее страны должно решаться ее гражданами. При этом он подчеркнул, что ЕС солидарен с белорусским народом.

Как сообщает Укринформ, слова главы Евросовета подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы не можем признать результаты этих выборов", – заявила она журналистам в Берлине.

Она добавила, что ЕС выражает поддержку мирным демонстрантам и призывает руководство Беларуси отказаться от насилия и пойти на диалог с оппозицией.

Ранее, президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным.