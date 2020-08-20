Навального могли отравить психодислептиком, – СМИ

Политику Алексею Навальному поставили предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)", – говорит источник.

Отметим, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявляла, что диагноз официально не сообщили, а результат анализа, по словам врача, еще не готов.

Заместитель главврача Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.

"Диагноз находится в процессе уточнения, проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, не тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", – сказал Калиниченко.