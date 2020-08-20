В Беларуси против Координационного совета возбудили уголовное дело

В Беларуси возбудили уголовное дело против Координационного совета оппозиции. Дело открыто по статье 361 Уголовного кодекса страны "захват власти".

Об этом сообщил генпрокурор Беларуси Александр Конюк, передает издание Tut.by.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявил Конюк.

Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь, Координационный совет продолжит работу, несмотря на уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" член президиума совета Максим Знак.

"Совет продолжит свою работу. Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того чтобы осложнить работу совета", – сказал он.

Он заверил, что совет не несет угрозы национальной безопасности Беларуси.

"Ни в документах, ни в деятельности совета не усматривается противоправной составляющей. Совет выражает гражданскую позицию общества. У нас это пока не преступление", – сказал он.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

Cоздание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко назвал не иначе, как попыткой захвата власти в стране.

Позже Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти.

Штаб Светланы Тихановской опубликовал состав президиума Координационного совета.