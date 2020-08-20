В Евросоюзе не хотят повторения украинского сценария в Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Евросоюзе не хотели бы, чтобы развитие событий в Беларуси пошло по украинскому сценарию, передает France TV.

"Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, в Украине", – сказал Макрон.

По словам французского лидера, Евросоюз заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси, а именно в переговорах власти с оппозицией и организации новых выборов.

"В Беларуси необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Беларусь согласится на его посредничество", – сказал Макрон.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской – 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

После проведения президентских выборов в Беларуси продолжаются протесты. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуацию в республике "раскачивают" из-за рубежа.

14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.