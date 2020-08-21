За Навальным отправят самолет из Германии, но врачи из Омска говорят, что он нетранспортабелен

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетит самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине.

Об этом сообщила организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году доставила в ту же клинику участника Pussy Riot Петра Верзилова, передает Reuters.

"По просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot в полночь мы отправим санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами, которая сможет доставить Навального в Германию", – сказано в сообщении.

Эту информацию подтвердила лечащий врач политика Анастасия Васильева, сообщает "Медуза".

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По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен.

"Состояние нестабильное. Решния родственников для его перевозки недостаточно", – пишет она.

Отметим, вчера в Кремле пообещали оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью.

"Безусловно, принято политическое, а не медицинское решение. Я считаю: идет зачистка за исполнителями-неудачниками; ждут, чтобы токсины вышли и перестали определяться в организме. Диагноза и анализов нет. Жизнь Алексея в огромной опасности", – пишет руководитель сети региональных штабов Навального Алексей Волков.

Напомним, сегодня, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.