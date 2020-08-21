Лукашенко признал, что на белорусском телевидении сейчас работают россияне

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что позвал на белорусское ТВ и даже в президентский пул российских журналистов после массовых увольнений белорусских сотрудников.

"Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают", – цитирует президента издание TUT.BY.

19 августа несколько сотрудников "Белтелерадиокомпании", которые принимают участие в забастовке, рассказали, что в телекомпанию приехали работать российские специалисты. В частности, режиссер Алена Мартиновская рассказала, что ее не пустили на работу. Вероятно, из-за коллективного обращения к руководству, которое она подписала. Также она рассказала о российских специалистах.

"Вчера днем к нашим видеоинженерам зашли порядка шести человек. Они интересовались работой монтажного комплекса. Руководство между собой вслух обсуждает, что это россияне, которые приехали работать из Москвы, – сказала она. – Говорят, что у россиян будет соцпакет и зарплата в 5 тысяч рублей. Для понимания: белорусские специалисты получают на руки от тысячи до полутора тысяч рублей за такую работу".

"У нас в республике нет денег на маски для медиков, мы собираем всей страной, зато у нас есть деньги новым сотрудникам, для новостей", – добавила Мартиновская.

Напомним, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала провести новые выборы в стране. Об этом она заявила 21 августа в Вильнюсе на пресс-конференции. "Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново: свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан", – сказала она.

Александр Лукашенко заявил, что решит проблему с протестами в Беларуси в "ближайшие дни".