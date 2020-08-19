Режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская утверждает, что ее не пустили на работу. Ранее она подписала коллективное обращение к руководству о поддержке акций протеста в Беларуси.

По словам женщины, когда она утром пришла на проходную и показала свой служебный пропуск, милицейские запретили ей проходить в здание, так как она находится "в списках". На вопрос, почему ее не пропускают на рабочее место, ей ответили: "потому".

Также Мартиновская рассказала, что в Минск "прилетело два самолета из России с сотрудниками, которые сейчас выполняют наши обязанности за очень большую сумму".

Отметим, 17 августа работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку. Они подписали уведомление для руководителя БТ Ивана Эйсмонта: требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ. 18 августа проезд к Белтелерадиокомпании, где бастуют работики, перекрыла ГАИ.