В Беларуси нашли повешенным мужчину, пропавшего во время протестов

В Минске нашли повешенным в лесу мужчину, который пропал во время протестов против Александра Лукашенко.

Об этом сообщает TUT.by.

28-летний Никита Кривцов пропал без вести 12 августа. С того дня он не выходил на связь.

Нашли его 22 числа волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" в лесу в Партизанском районе.

По предварительной информации поисково-спасательного отряда, смерть не носит криминальный характер, следов побоев на теле нет.

Милиция сообщила жене Кривцова, что он был найден повешенным.

Изначально СМИ писали, что мужчину нашли повешенным со следами побоев, но сейчас говорят, что информация о побоях не подтверждается.

Жена Кривцова подтвердила BBC, что мужчину нашли повешенным, о побоях она не знает, потому что не видела его. В Кривцова остались жена и маленькая дочь.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Беларуси погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник. Правозащитники утверждают, что во время протестов, продлолжающихся с 9 августа, в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.