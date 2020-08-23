Иран раскрыл информацию из черных ящиков сбитого украинского самолета
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала данные из черных ящиков украинского пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном.
Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
Самописец прекратил запись полетных данных в 06:14 утра из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. После первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд.
Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не отключились.
Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом.
Изнутри пассажирского салона нет ни звука, ни сигнала, а разговоры и реакция летного экипажа говорят об их физическом здоровье в эти моменты.
Напомним, 8 января 2020 года Революционная гвардия Ирана сбила самолет "Международных авиалиний Украины" ракетой "земля-воздух" сразу после того, как он вылетел из Тегерана. Позже Тегеран признал этот инцидент "катастрофической ошибкой" сил, находившихся в состоянии повышенной боевой готовности во время обострения политической ситуации Ирана с США.
Еще в начале июля Иран отказывался от переговоров о возмещениях жертвам катастрофы самолета МАУ, однако позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные реституции семьям и родственникам погибших.