В Минске протестующие попытались взять Резиденцию Лукашенко

Протестующие в Минске собрались возле стелы "Минск – город-герой" и двинулись по проспекту Победителей в сторону Резиденции Президента Республики Беларусь, которая находится менее чем в полутора километрах от музея "Великой отечественной войны".

Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске с красно-белыми флагами подошла к резиденции президента, однако территорию рядом с ней охраняют силовики, сообщает корреспондент "РИА-Новости".

Изначально люди собрались у стелы "Минск – город-герой", однако занять территорию возле музея "Великой отечественной войны" на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова у них не удалось – ее взяли в оцепление военные.

Лидеры оппозиции Мария Колесникова призвала двигаться, колонной к Дворцу независимости – к резиденции главы государства. Вход к дворцу охраняет ОМОН, стоит спецтехника,

Как сообщает "Страна", "диджей" Минобороны Беларуси, который до этого включал призыв расходиться, включил на весь центр Минска "композицию Штирлица" из кинофильма "17 мгновений весны".

"Под нее тысячи человек идут к резиденции Лукашенко. Они так и кричат: "резиденция", – передает издание.

Оппозиционный Telegram-канал NEXTA порекомендовал митингующим не подходить к оцеплению на расстояние 50 метров, а возвращаться на площадь Независимости.

Спустя 10 минут стояния возле кордона силовиков протестующие развернулись и двинулись обратно к стеле.

Как мы сообщали ранее, более тысячи силовиков в касках и бронежилетах взяли в оцепление стелу "Минск – город-герой" и стоят вокруг музея "Великой отечественной войны".