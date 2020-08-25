В интернете начали продавать билеты на суд над Ефремовым

В интернете продают "билеты" на суд над актером Михаилом Ефремовым.

Объявление появилось на сайте Avito, сообщает РЕН ТВ.

Продавец под ником Изабелла опубликовала объявление, в котором пишет, что стоимость прохода в зал суда составляет 500 тысяч рублей.

"Проход на суд Ефремова, первый ряд", – предлагает автор.

Сейчас объявление на сайте найти нельзя. Вероятнее всего, его удалила площадка или сама женщина, пишет телеканал "360".

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, предъявили актеру иск о компенсации морального вреда на один рубль, требуя, однако, справедливого рассмотрения всех обстоятельств аварии.