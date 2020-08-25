В Финляндии призвали сделать рабочий день меньше 8 часов

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала сократить на предприятиях установленный восьмичасовой рабочий день. Это заявление премьер сделала, выступая перед представителями Социал-демократической партии, депутатом от которой она яляется.

Об этом сообщает Reuters.

Марин предлагает ввести для финнов шестичасовой рабочий день. Тем более, что к такому варианту предрасполагает непрекращающийся рост безработицы из-за пандемии коронавируса.

"Нам необходимо создать четкое видение и предпринять конкретные шаги относительно того, как Финляндия может продвинуться к сокращению рабочего времени, а финские служащие - к лучшей трудовой жизни", - заявила премьер-министр.

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Марин заверила, что сокращение рабочего времени может стать возможным за счет повышения производительности и не противоречит планам правительства по подъему уровня занятости в Финляндии с нынешних 73,7% как минимум до 75%.

"Богатство, вызванное увеличением производительности труда, должно быть разделено не только между собственниками и инвесторами, но и между рядовыми сотрудниками", - сказала она.

Марин, которой в ноябре исполнится 35 лет, стала премьер-министром Финляндии в 2019 году. Она - один из самых молодых управленцев такого уровня в мире и отличается от других своим новаторским мышлением. Так, помимо новшества с сокращением продолжительности рабочего дня, ранее премьер смогла повысить выплаты финским пенсионерам и отменила некоторые из предыдущих сокращений расходов правительства.

Напомним, что не только Финляндии задумываются о сокращении продолжительности рабочего дня. Так, в Японии компания Microsoft провела эксперимент, в ходе которого было сокращено количество рабочих дней, что сказалось на производительности работников.

А в Британии хотят ввести четырехдневную рабочую неделю без сокращения оплаты труда. В правительстве считают, что британцы "должны работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать".