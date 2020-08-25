Лидеру стачкома на Минском тракторном заводе вынесли приговор

Заводской суд Минска приговорил к 10 суткам ареста Сергея Дылевского – главу забастовочного комитета Минского тракторостроительного завода (МТЗ) за организацию несанкционированной акции.

Об этом передает агентство "РИА-Новости".

Дылевскому присудили административное наказание по статье 23.34 Кодекса Республики Беларусь об Административных правонарушениях ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий").

По версии следствия, в понедельник, 24 августа Дылевский провел несанкционированное массовое мероприятие на проходной МТЗ, на котором призывал рабочих к забастовке, а также, как передает РИА, "публично обсуждал работу органов государственной власти".

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Организатор стачкома свою вину не признал. В частности, Дылевский утверждает, что пришел к заводу "пообщаться со своими друзьями".

На этой же акции задержали Ольгу Ковалькову – доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. После задержания Ковалькову поместили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

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Кроме обвинения по ч.3 ст.23.34 КоАП, на Ковалькову составлен протокол за неповиновение законным требованиям милиции по статье 23.4 КоАП.

Как передает белорусское издание "Вясна", вчера вечером, 24 августа произошли задержания на акциях протеста в Минске, Гродно и Могилеве. Кроме того, сегодня утром, 25 августа, в Могилеве задержали и спустя три часа отпустили оппозиционера Володара Цурпанова. На него также оформили админпротокол по ст. 23.34 КоАП.

В белорусском МВД сообщили, что за прошедшие сутки по стране было составлено 39 админпротоколов за участие в несанкционированных акциях, а также возбуждено три уголовных дела.