Зеленский предложил смягчить условия въезда для белорусов
По мнению президента Украины, это "очень деликатная тема – надо учитывать все".
Президент Владимир Зеленский считает, что для граждан Беларуси необходимо предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.
Об этом сообщает Офис президента.
"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать смягченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все", – сказал Зеленский.
Напомним, после проведения президентских выборов в Беларуси уже несколько дней продолжаются протесты.
В ходе протестов в Беларуси погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник. Правозащитники утверждают, что во время протестов, продлолжающихся с 9 августа, в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.