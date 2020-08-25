Мальчик пролежал 20 часов в руинах "сложившейся" пятиэтажки в Индии
Вчера вечером, 24 августа, в западной Индии, в промышленном городе Махад произошел обвал пятиэтажного жилого дома, в результате которого погибли по меньшей мере пятеро людей.
Как сообщает Reuters, сегодня, 25 августа, спустя 20 часов после обрушения, из-под обломков дома спасатели вытащили живого ребенка.
Четырехлетнего мальчика обнаружили, когда услышали его крики из-под развалин. Сейчас его доставили в больницу, жизни ребенка ничего не угрожает.
На данный момент службы экстренной помощи обнаружили 76 человек живыми. Еще около 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
В завалившемся доме было 47 квартир, в которых проживало около 200 человек. Катастрофа произошла около 19:00 вечера по местному времени, и не все жильцы дома находились в это время у себя в квартирах.
Напомним, пару недель тому, в Индии во время посадки развалился на части пассажирский самолет, в результате чего более 30 пассажиров пострадали и двое – погибли.