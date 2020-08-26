Полиомиелита в Африке больше нет. ВОЗ заявила о победе над "диким" вирусом

Нигерия стала последней африканской страной, которая поборола полиомиелит.

Об этом сообщает ВВС.

Кампания вакцинации в Нигерии была непростой. Прежде всего, борьба с полиомиелитом усложнялась тем, что медикам нужно было добраться до отдаленных и опасных мест.

Помимо того, в отдаленных местах Черного континента медикам угрожали местные боевики, некоторые медицинские работники были убиты.

Еще 25 лет назад вирус парализовал тысячи детей в Африке. Два из трех штаммов дикого полиовируса уже ликвидированы во всем мире. Теперь Африку объявили свободной от последнего штамма дикого (природного) вируса, который там оставался. Благодаря усилиям медиков иммунизированы от него более 95% населения Африки.

Ситуация в Украине

Ситуация с вакцинацией в Украине стоит довольно остро. В июле Минзрав сообщал, что многие дети пропустили плановые прививки. По некоторым прививкам отставание от календаря составляет 20%.

Главный санврач Виктор Ляшко предупреждал о том, что на фоне пандемии коронавируса нельзя забывать о заболеваниях, которые удалось победить благодаря вакцинации.

"Нельзя допустить вспышек таких инфекций, особенно во время эпидемии коронавируса", – сказал он.

Ляшко также напомнил, что взрослым прививка от дифтерии и столбняка нужна каждые 10 лет. Кроме этого, есть вакцинная защита против 10 инфекционных болезней: гепатит Б, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция.

Медицинский справочник

Полиомиелит – это вирус, который передается от человека к человеку, обычно через загрязненную воду. Он может привести к параличу из-за поражения нервной системы и даже к смертельному исходу (когда паралич захватывает дыхательные мышцы). Лекарств против этой болезни нет, но помогает вакцинация. Сейчас болезнь встречается только в Афганистане и Пакистане.

Календарь прививок от полиомиелита

Согласно Календарю профилактических прививок, оптимальное время для введения вакцин:

1 прививка – 2-й месяц жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина)

2 прививка – 4-й месяц (инактивированная полиомиелитная вакцина)

3 прививка – 6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина)

4 прививка – 18-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина)

5 прививка – 6 лет (оральная полиомиелитная вакцина)

6 прививка – 14 лет (оральная полиомиелитная вакцина)

Календарь прививок 2020

Напомним, на фоне пандемии коронавируса медики начали интересоваться, защищает ли БЦЖ от COVID-19. Интерес к вакцине БЦЖ и коронавирусу основан на исследованиях, которые показали способность прививки усиливать врожденный иммунитет. Международная группа ученых пришла к выводу, что на шанс заразиться SARS-CoV-2 вакцина не влияет. В то же время остается открытым вопрос, способствует ли вакцинация более легкому протеканию болезни. Выяснить это должны клинические испытания в Нидерландах и Австралии.