Лукашенко заявил, что Польша хочет захватить Гродненскую область

Александр Лукашенко обвинил власти Польши в попытке присоединить Гродненскую область.

Об этом сообщает БелТА.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – сказал он.

По словам Лукашенко, Беларусь сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшена часть армии.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – заявил Лукашенко.