Я найду нужные слова для разговора с Путиным, – Тихановская

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в эксклюзивном интервью DW заявила, что хотела бы, чтобы Беларусь имела близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические.

"А что касается близких отношений… Мы хотели бы иметь близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические", – сказала она.

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Тихановская добавила, что Беларусь является независимым государством и ее независимость не продается.

Когда у нее спросили, будет ли она готова к разговору, если ей вдруг позвонит Путин, Тихановская ответила: "Вы знаете, все мы люди и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным".

Напомним, в интервью французскому изданию Monde Светлана Тихановская заявила, что время для разговора оппозиции с Москвой еще не пришло, но она открыта для диалога.