Путин считает, что РФ ведет себя сдержаннее по отношению к протестам в Беларуси, чем ЕС и США

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ по отношению к ситуации в Беларуси ведет себя более сдержанно, чем Европа и США.

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "Россия".

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны – европейские и американские. Те же самые США. Но нам, безусловно, небезразлично, что там происходит. ", – заявил Путин.

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Он сказал, что россиян и белоруссов связывают "миллионы родственных связей и теснейшая кооперация".

Путин считает, что если люди в Беларуси вышли на улицы, то "надо с этим считаться".

Отметим, Владимир Путин рассказал, что Россия сформировала резерв правоохранителей для отправки в Беларусь по просьбе Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что позвал на белорусское ТВ и даже в президентский пул российских журналистов после массовых увольнений белорусских сотрудников.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Беларусь имела близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические.