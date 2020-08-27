В Париже вводят обязательное ношение масок на всех улицах города
Мэрия французской столицы вводит обязательное ношение масок на всех улицах Парижа.
Об этом сообщила заместитель парижского мэра Анн Суири в эфире телеканала BFMTV.
По ее словам, это решение вступит в силу утром 28 августа.
Ранее обязательное ношение маски требовалось только на нескольких улицах Парижа с большим количеством пешеходов.
Аналогичные меры вводят власти Марселя, которые также обязали жителей и туристов носить маски в любом районе города.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил о том, что вспышка COVID-19 может выйти из-под контроля, если оперативно на нее не среагировать, передает Reuters.
"Вирус распространяется по всей стране", – сказал Кастекс на пресс-конференции вместе с министрами здравоохранения и образования.
По его словам, распространение эпидемии может стать экспоненциальным, если не среагировать очень быстро.
Премьер также считает, что правительство не может нести ответственность за распространение вируса в одиночку, это должны делать и граждане.
Кстати, в начале марта, на фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдалось массовое воровство защитных масок.
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что повторный карантин в стране нанесет непоправимый ущерб экономике.