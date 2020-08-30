Дубль два. Лукашенко снова появился у резиденции с автоматом в руках

В Минске во время массовых протестов президент Александр Лукашенко снова появился с автоматом в руках у своей резиденции. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам пресс-службы Лукашенко, президент находился в своей резиденции в то время, как многотысячная толпа требовала его отставки у Дворца Независимости.

Российское издание уточняет, что обратилось за комментариями к пресс-службе, чтобы узнать, где во время сегодняшних протестов находится Лукашенко. В ответ пресс-служба прислала фотографию, на которой Лукашенко стоит на фоне Дворца Независимости с автоматом в руках.

Также во время сегодняшних протестов к митингующим выходил помощник Лукашенко, который также подтверждал, что президент находится в своей резиденции.

Напомним, 30 августа, в Минске ко Дворцу Независимости, где находится резиденция Александра Лукашенко, стянули дополнительные БТРы.

Также на БТРах были замечены военные с крупнокалиберными пулеметами. На крыше дворца разместились вооруженные люди, митингующие предполагают, что это снайперы.

Новая волна протестов в Минске проходит в день рождения Александра Лукашенко. Его "тепло поздравил" президент России Владимир Путин и договорился с ним о встрече в Москве "в ближайшие недели". Кроме того, коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями Александру Лукашенко со словами "С днем рождения, Батя".

В прошлое воскресенье, 23 августа, Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом в руках. Президент Беларуси зашел в свою резиденцию держа в левой руке автомат Калашникова.