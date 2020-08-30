"С Днищем!". Как белорусы поздравляли Лукашенко во время акции протеста

В воскресенье, 30 августа, в Минске снова прошли массовые протесты на площади Независимости. На 22-й день с момента проведения выборов президента в центр столицы были стянуты дополнительные силы, включая БТРы, автозаки и водометы.

Сегодня президент Александр Лукашенко праздновал свой 66-й день рождения, и многие протестующие пришли к его резиденции с соответствующими транспарантами.

Также в первой половине дня активистки в национальных костюмах принесли тыкву к Дому правительства.

Позже в центре Минска начали столкновения с силовиками и задержание активистов. Стычки начались на проспекте Независимости. Люди в черном забирали у протестующих флаги. Колонна протестующих, на одной из центральных улиц Минска, заняла проезжу часть. Силовики заблокировали с двух сторон митингующих. Вскоре, другие участники акции зашли со стороны Октябрьской площади, так что уже правоохранители оказались в окружении.

По данным NEXTA, сегодня в центре Минска, возле стелы "Минск – город-герой" собралось как минимум 100 тыс. человек.

Министерство внутренних дел Беларуси заявляло, что на сегодняшней акции протеста были задержаны 125 человек. Такие данные были опубликованы спустя два часа после начала митинга.

Во время массовых протестов в центре столицы пропадал и мобильный интернет. Позже белорусский оператор А1 подтвердил, что по распоряжению властей снизил в Минске пропускную способность мобильного интернета.

В это же время, ко Дворцу Независимости, где находится резиденция Александра Лукашенко, стянули дополнительные БТРы. На бронетранспортерах были замечены военные с крупнокалиберными пулеметами. На крыше дворца разместились вооруженные люди, митингующие предполагают, что это снайперы.

Пресс-служба Александра Лукашенко показала, как президент снова разгуливает рядом со своей резиденцией с автоматом в руках.

После завершения акции протеста, митингующие мирно разошлись пообещав, что будут возвращаться до тех пор, пока Лукашенко будет занимать президентское кресло.