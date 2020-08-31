Персона нон грата. Александру Лукашенко и 29 топ-чиновникам Беларуси запретили въезд в Латвию
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список граждан, въезд которым в страну запрещен, президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных лиц государства.
Об этом решении говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Латвии.
"Лицам, включенным в этот список, не разрешается въезжать в Латвию, и этот запрет действует в течение неопределенного периода времени. …Эти лица своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов", — сообщается в нем.
Министр также заявил, что этим шагом руководство страны подает "мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии".
Кроме того, в подтверждение решительных действий Латвии служит и тот факт, что "снят с повестки дня" и запланированный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Ригу.
"Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня", - прокомментировал такое решение глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Отметим, что официальный визит Лукашенко в Ригу был запланирован еще на апрель текущего года, однако был отложен из-за пандемии коронавируса. Тогда стороны договорились перенести его на ближайшее возможное время.
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