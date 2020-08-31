Узник Кремля Шумков начал голодовку из-за антисанитарии в колонии

Узник Кремля украинец Александр Шумков, который содержится в колонии в Торжке Тверской области, с 28 августа начал голодовку.

Об этом политзаключенный написал в письме своему другу Денису Бахолдину, который обнародовал его в Facebook.

В письме, которое датировано 28 августа, Шумков написал, что из-за полной антисанитарии начинает голодовку с требованием прибытия в колонию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и представителя местной санитарной службы.

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Бахолдин напомнил, что Шумкову осталось содержаться в колонии до конца года.

Кстати, в 2019 году Шумков уже объявлял голодовку. Тогда он требовал прекращение Россией шантажа Украины с использованием узников Кремля на переговорах в Минском и "Нормандском форматах".

Отметим, в августе 2017 года российские спецслужбы похитили с территории Украины военнослужащего ВСУ и общественного активиста ВОО "Союз украинской молодежи в Украине" Александра Шумкова. В феврале 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам колонии за якобы участие в "Правом секторе" и действиях, направленных "против интересов России". Ранее сообщалось, что Шумкову в колонии не оказывают необходимую медицинскую помощь.