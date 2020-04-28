Родственники пленных передали свое обращение

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с родственниками пленных, удерживаемых на оккупированной части Донбасса. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

По словам Ермака, сейчас согласование списков осложняется тем, что к пленным не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию", – сказал Андрей Ермак.

Также на встрече обсудили возможность перезапуска работы комиссии по поиску пропавших без вести, куда должны войти представители их семей.

"У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, – чтобы все наши люди вернулись домой. Мне известно обо всех проблемах, которые сегодня существуют, в том числе касается формирования списков на освобождение. Но пока мы каждого человека не вернем – мы эту работу не остановим", – отметил Ермак.

На встрече была также уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Геннадий Кузнецов.

В частности, Людмила Денисова в Facebook рассказала об итогах встречи. По ее словам, Ермак и родственники украинских пленных акцентировали внимание на двух основных шагах, которые планируется реализовать в ближайшие дни:

– создание рабочей группы при Офисе президента Украины, куда будут входить родные пленных сограждан;

– начало работы комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах.

Омбудсмен отметила, что во время встречи обсуждался вопрос финансовой помощи семьям украинцев, которые незаконно удерживаются на территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, как пишет hromadske, отец пленного украинца Евгения Ставцева, "осужденного" боевиками на 14 лет за "терроризм" и "шпионаж", Юрий рассказал, что на встрече было около 14 родственников, в том числе и он.

По словам мужчины, родных пленных беспокоит то, что во время последнего обмена 16 апреля в списки попали люди, которые "не имеют никакого отношения к тем событиям, происходящим на Донбассе и люди с уголовным прошлым". Из-за этого во время встречи они передали руководителю Офиса Президента и омбудсмену соответствующее обращение.

В то же время Юрий Ставцев сказал, что встречей он в целом доволен. Также мужчина отметил, что сам руководитель офиса президента Ермак присоединился к встрече буквально на 10 минут.

Как ранее сообщал Фокус: