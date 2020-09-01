Шансы Трампа на победу в выборах начали расти, – JPMorgan

Аналитики американского банковского холдинга JPMorgan Chase & Co обнаружили, что вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стала постепенно увеличиваться.

Инвесторы должны учитывать растущие шансы на переизбрание действующего президента, сообщается в материале Bloomberg со ссылкой на стратега JPMorgan Марко Колановича.

По его словам, если ранее Трамп значительно отставал от соперника Джо Байдена, теперь кандидаты почти выровнялись в рейтинге электоральных симпатий.

Как отмечают в исследовании JPMorgan, если восприятие протестов в обществе изменится с мирных на насильственные, произойдет переток голосов от пяти до 10-ти пунктов в пользу республиканца.

"Конечно, в ближайшие 60 дней многое может произойти, чтобы изменить шансы, но в настоящее время мы считаем, что импульс в пользу Трампа сохранится, в то время как большинство инвесторов все еще настроены на победу Байдена", – отметил Коланович.

Кроме того, по мнению финансового стратега, участники опроса, которые специально дают неточные ответы, могут искусственно завышать результаты опросов в пользу Байдена на 5-6%.

В прогнозе сообщается, что на настроения избирателей значительное влияние будут иметь результаты предвыборных дебатов, а также дальнейшая ситуация со вспышкой коронавируса Covid-19 в США, "которая, похоже, может утихнуть по мере приближения голосования".

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. На днях, кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что готов выйти на дебаты с действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом, несмотря на возражения своих однопартийцев.