Навальный до сих пор подключен к ИВЛ, его состояние тяжелое, – "Шарите"

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который после отравления находится в немецкой клинике "Шарите", остается тяжелым. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.

"Он до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Следует ожидать более длительного течения болезни. Нельзя исключать долгосрочных последствий тяжелого отравления", – сообщили в "Шарите".

Немецкие врачи утверждают, что симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы у Навального продолжает снижаться.

Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала результаты обследования Алексея Навального.

По ее мнению, данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, и Навальный действительно был отравлен ядом группы "Новичок".

"Навальный стал жертвой преступления, кто-то пытался заставить его замолчать", – заявила канцлер ФРГ на пресс-конференции, ее слова приводит германский портал Focus.

Меркель добавила, что преступление против Навального направлено и против фундаментальных ценностей и прав, которые отстаивает Евросоюз. Берлин ждет ответов от Москвы. По ее словам, Германия доложит о результатах расследования партнерам по НАТО и ЕС.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Ученый-химик Владимир Углев, известный как один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок", рассказал, как действуют вещества, найденные в крови у Навального.

Также стало известно, что клиника, где лежит Навальный, связалась с лабораторией, изучавшей отравление Скрипалей.