В Вашингтоне и Лондоне пообещали наказать виновных в отравлении Навального

В США уверены, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен ядом группы "Новичок". В Белом доме прокомментировали данные правительства Германии об отравлении оппозиционера, пишет Reuters.

США осудили отравление Навального и заявили, что международное сообщество должно наказать тех, кто ответственен за это. В частности, в Белом доме предложили ввести санкции против виновных.

Кроме того, британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении Навального ядом группы "Новичок" и призвали российские власти дать необходимые пояснения.

"Возмутительно, что против Алексея Навального было использовано химическое оружие. Мы в Великобритании в первую очередь узнали о губительных последствиях использования "Новичка". Теперь российские власти должны объяснить, что же произошло с Навальным. Мы будем работать с международными партнерами над тем, чтобы правосудие восторжествовало", – написал Джонсон в своем Twitter.

"Глубоко обеспокоен тем, что Алексей Навальный отравлен "Новичком" – нервнопаралитическим веществом, использование которого привело к летальному исходу в Великобритании", – написал в свою очередь в Twitter Рааб.

"Российские власти имеют четкие основания дать ответ (на произошедшее, – ред.), и мы будем тесно работать с нашими международными партнерами с целью выявления виновных, чтобы привлечь их к ответственности", – добавил он.

Глава британского МИД также заявил о неприемлемости повторного использования запрещенного химического вещества, отметив, что "Россия должна сказать правду".

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы "Новичок".

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который после отравления находится в немецкой клинике "Шарите", остается тяжелым. Он до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.