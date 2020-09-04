Трамп в случае переизбрания может вывести свою страну из НАТО, – NYT

Бывшие сотрудники администрации президента США считают вероятным сценарий, при котором "воодушевленный переизбранием" Трамп, окруженный неопытными советниками, "может наконец принять меры для того, чтобы подорвать или даже положить конец членству США в НАТО". Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По мнению источников газеты, такое решение приведет к одному из крупнейших за последние десятилетия геополитических сдвигов, а также станет "крупной победой для президента России Владимира Путина".

NYT отмечает, что если Трамп и примет решение выйти из НАТО, то его, скорее всего, заблокирует конгресс. Однако президент сможет "убить" членство США в НАТО другими способами, например, путем изменения статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне, согласно которой страны альянса обязаны прийти на помощь члену, подвергшемуся внешней агрессии.

Газета напоминает, что ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за их нежелание увеличить затраты на оборону. Летом этого года он вывести из Германии 12 000 военных США.

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Этим летом бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал книгу, в которой пишет, что президент неоднократно заявлял о своем желании выйти из альянса. В августе в интервью Болтон предположил, что Трамп может преподнести "октябрьский сюрприз" незадолго до выборов, заявив о своем намерении выйти из альянса.

В книге, опубликованной в начале сентября, Майкл Шмидт, репортер New York Times, написал, что бывший начальник штаба Трампа Джон Келли, говорил, что "одна из самых трудных задач, с которой он столкнулся с Трампом, заключалась в том, чтобы помешать ему выйти из НАТО".

"Это реальный риск, – сказал Томас Райт, директор Центра США и Европы при Брукингском институте, аналитическом центре в Вашингтоне. – Если Трамп почувствует, что его полностью оправдали на выборах, и посчитает, что люди одобряют его политику, он может выйти из НАТО".

The New York Times является фактически партийной газетой Демократической партии США, и рекулярно резко критикует Трампа.

Напомним, Трамп придумал новое прозвище своему сопернику по президентской гонке демократу Джо Байдену. Если раньше он зачастую называл Байдена "Sleepy Joe" - "Сонный Джо", то сейчас он в Twitter заменил фамилию своего оппонента на слово "Hiden" (спрятанный или невидимый).

Трамп спрогнозировал, что в случае победы на президентских выборах Байдена, в Америке произойдет революция радикальных левых сил.

Аналитики американского банковского холдинга JPMorgan Chase & Co считают, что вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стала постепенно увеличиваться.