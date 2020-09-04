Граждане США начали повально покупать огнестрельное оружие

Американский производитель оружия Smith & Wesson Brands Inc. заявил о беспрецедентном спросе на оружие в США в 2020-ом году. Благодаря скачку спроса, компания увеличил выручку почти в 2,5 раза.

В частности, по итогам квартала, завершившегося 31 июля, прибыль выросла до $229 млн с $95 млн годом ранее, передает издание Financial Times.

Как сообщается в материале, "в год президентских выборов, пандемии коронавируса и гражданских беспорядков" валовые продажи оружейного отдела S&W выросли на 141%.

"Текущий рост потребительского спроса на огнестрельное оружие во многих отношениях не имеет аналогов", – заявил в комментарии FT исполнительный директор компании Марк Смит.

При этом, общий "чистый" объем продаж компании составил 278 миллионов долларов.

"Это на 123,7 миллиона долларов больше, чем годом ранее, и намного превышает прогноз аналитиков в 195 миллионов долларов", – добавили в S&W.

Как отмечается в материале, продажи оружия в США исторически имели тенденцию к росту в годы президентских выборов. В частности, заблаговременными закупками оружия, покупатели страхуются от возможных действий Вашингтона по ужесточению ограничений на его продажи.

"Конечно, есть некоторая доля всплеска, связанная с опасениями по поводу регулирования контроля над оружием, но большая часть спроса вызвана людьми, которые просто опасаются за свою личную безопасность, начиная с пандемии и заканчивая гражданскими беспорядками", – сказал Марк Смит.

По данным Национального фонда стрелкового спорта (NSSF) США, в этом году почти 5 млн американцев приобрели оружие впервые.

Напомним, недавно "Фокус" разбирался, что изменится в стране, когда в Украине будет принят закон об оружии и украинцы начнут его массово покупать.