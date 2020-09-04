Министр обороны Беларуси обвинил Украину в причастности к попытке госпереворота

Сегодня, 4 сентября, в Москве прошла встреча министров обороны Китая, России, Беларуси и ряда других стран по вопросу региональных конфликтов и попыток проведения "цветных революций".

На совместном заседании министров обороны стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности выступил министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин.

Среди прочего Хренин заявил, что украинские власти имеют прямое отношение к организации протестов в его стране.

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"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений Президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", – сказал Хренин.

Кроме того, за поддержку в сложившейся ситуации Хренин поблагодарил Россию и Китай.

Наряду с этим чиновник также отметил, что сейчас "определенные силы на Западе", потерпев неудачу в попытке организации "цветной революции", переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления.

"Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства", – добавил Хренин.

Сообщается, что на полях заседания состоялась неформальная встреча Хренина с министром обороны Китая генерал-полковником Вэй Фэнхэ, на которой они обсудили дальнейшие перспективы военного сотрудничества двух стран.

Напомним, неделю тому официальный Минск возложил на Киев всю ответственность за прекращение контактов между Украиной и Беларусью.