Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко приказал министру обороны страны без предупреждения отвечать на нарушение западных границ. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Лукашенко заявил, что западные соседи Беларуси уже были предупреждены о последствиях в случае агрессии.

"Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они (соседние страны) нарушат наш государственный рубеж, мы будем реагировать без предупреждения", – сказал Лукашенко.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил Лукашенко об участившихся полетах вблизи западной границы.

"Самолеты подходят к границе, разворачиваются", – сказал он.

Как ранее сообщалось, Александр Лукашенко привел основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность.

"Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление", – заявил он.

Телеканал также сообщает, что белорусская армия уже планирует провести комплексные учения на Гродненском направлении.

Ранее Лукашенко обвинил НАТО в наращивании военной мощи на границе с Беларусью. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министрами обороны Германии и Франции заявил, что у НАТО нет планов по вмешательству в ситуацию в Беларуси.