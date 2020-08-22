Лукашенко приказал военным без предупреждения отвечать на агрессивные действия соседей
Министр обороны Беларуси доложил президенту об участившихся полетах вблизи западной границы.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко приказал министру обороны страны без предупреждения отвечать на нарушение западных границ. Об этом сообщает телеканал СТВ.
Лукашенко заявил, что западные соседи Беларуси уже были предупреждены о последствиях в случае агрессии.
"Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они (соседние страны) нарушат наш государственный рубеж, мы будем реагировать без предупреждения", – сказал Лукашенко.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил Лукашенко об участившихся полетах вблизи западной границы.
"Самолеты подходят к границе, разворачиваются", – сказал он.
Как ранее сообщалось, Александр Лукашенко привел основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность.
"Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление", – заявил он.
Телеканал также сообщает, что белорусская армия уже планирует провести комплексные учения на Гродненском направлении.
Ранее Лукашенко обвинил НАТО в наращивании военной мощи на границе с Беларусью. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министрами обороны Германии и Франции заявил, что у НАТО нет планов по вмешательству в ситуацию в Беларуси.