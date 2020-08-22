"Впервые за четверть века": Лукашенко привел войска в полную боевую готовность

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко привел основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность.

Об этом он сообщил в Гродно во время совещания с руководством силового блока страны, пишет БЕЛТА.

"Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление", – заявил Лукашенко.

По его словам, к внутренней ситуации в Беларуси "добавился внешний фактор".

"Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, – к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", – сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил об опасности со стороны НАТО и поручил защитить Гродно.

Ранее Лукашенко обвинил НАТО в наращивании военной мощи на границе с Беларусью. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министрами обороны Германии и Франции заявил, что у НАТО нет планов по вмешательству в ситуацию в Беларуси.