Трамп поддержал отказ Германии от "Северного потока 2"

Президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока 2" на фоне инцидента с вероятным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Трамп заявил в понедельник, 7 сентября, на пресс-конференции, приуроченной к Дню труда. Запись выступления американского лидера опубликована в Twitter-аккаунте Белого Дома.

"Конечно, да", – сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.

Американский лидер подчеркнул, что публично выступал против строительства "Северного потока 2" с самого начала своего президентства.

"Да вы и не слышали о "Северном потоке – 2" до тех пор, пока Трамп не пришел", – добавил Трамп.

Политик отметил, что возмущен тем фактом, что "Германия заключает сделку, по которой будет платить России миллиарды долларов" за энергоноситель, а США при этом "защищают Германию как раз от России".

Как сообщили в правительстве Германии в понедельник, 7 сентября, Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Мосвы.